Isola dei Famosi 2019, Aaron Nielsen concorrente: scheda e foto

Aaron Nielsen è uno dei concorrenti dell'Isola dei Famosi 2019, il reality show in onda su Canale 5 a partire da lunedì 24 gennaio, condotto da Alessia Marcuzzi con le opinioniste Alda D'Eusanio ed Alba Parietti.

Ma chi è Aaron Nielsen? Di seguito trovate tutto quello che c'è da sapere, dalla carriera alla vita privata.

Isola dei famosi 2019, chi è Aaron Nielsen: lavoro

Segni particolari? Bellissimo. Aaron Nielsen, nato a Mendrisio, in Svizzera, nel 1993 è un modello, figlio della famosa attrice e showgirl Brigitte Nielsen, che ha recitato in produzioni cult come Rocky IV, Cobra, Fantaghirò e affiancato Pippo Baudo al Festival di Sanremo 1992.

Aaron lavora sin da quando ha 18 anni. Ha cominciato come socio nell'azienda paterna, che opera nel settore del beverage, ma poi ha deciso di cambiare strada e tentare la via della moda. Ebbene, si è rivelata una scelta vincente. La sua carriera di modello l'ha portato a lavorare anche all'estero e, tra Spagna ed Italia, ha prestato la sua immagini per brand prestigiosi come Versace, Diesel, Colmar ed Etro.

Isola dei Famosi 2019, chi è Aaron Nielsen: vita privata

E' fidanzato con Francesca La Selva, studentessa milanese estranea al mondo dello spettacolo.

Isola dei Famosi 2019, chi è Aaron Nielsen: partecipazione ad altri reality/talent show

Nessuna