Saranno Isolani 2019, Alice Fabbrica concorrente: foto, video e scheda

Alice Fabbrica è una delle concorrenti di 'Saranno Isolani 2019', il pre-reality che precede l'Isola dei Famosi, online dall'otto al 17 gennaio 2019. Alice è uno dei dieci aspiranti naufraghi che si sfideranno alle prese con le insidie della Maremma per aggiudicarsi un posto in Honduras.

Chi è Alice Fabbrica di 'Saranno Isolani 2019'

Alice Fabbrica ha 21 anni, è nata a Milano, dove attualmente studia Scienze del Turismo, ed è una influencer. "Sono una persona originale, divertente, esuberante e mi piace aiutare la gente, soprattutto in un contesto come quello che sarà 'Saranno Isolani' - racconta di sé - Voglio andare in Honduras perché voglio mettermi a nudo al cento per cento. Sarà un modo per staccarmi dai social ed entrare a contatto con la natura. Mi entusiasma inoltre l'idea di instaurare rapporti genuini con le persone, a differenza di quelli che si instaurano oggi sui social, dove può trasparire un'immagine distorta. E' una sfida che sono pronta ad accettare".