Isola dei Famosi 2019, Alvin concorrente: scheda e foto

Alvin è uno dei concorrenti dell'Isola dei Famosi 2019, il reality show in onda su Canale 5 a partire da lunedì 24 gennaio, condotto da Alessia Marcuzzi con le opinioniste Alda D'Eusanio ed Alba Parietti.

Il conduttore televisivo passa così dall’altra parte della ‘barricata’ dopo due edizioni (quelle del 2015 e del 2016) in cui è stato inviato del reality.

Ma chi è Alvin? Di seguito trovate tutto quello che c'è da sapere, dalla carriera alla vita privata.

Isola dei Famosi 2019, chi è Alvin: carriera

Alvin, pseudonimo di Alberto Bonato, è un conduttore televisivo e radiofonico.

Nato a Rho nel 1977, ha debuttato su Disney Channel nel 1998. Tra i programmi più popolari che lo hanno visto protagonista si ricordano Top of the Pops su Rai 2 nel 2002, e ‘Verissimo’ accanto a Silvia Toffanin. Una breve parentesi da attore l’ha aperta nella fiction per la Rai ‘Diritto di difesa’. La sua avventura in Mediaset è poi proseguita come inviato dell’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi 2019, chi è Alvin: vita privata

È sposato dall'8 settembre 2007 con Kali Wilkes, conosciuta nel 2004. La coppia ha 2 figli, Tommee (2009) e Ariel (2013).

Molto innamorato della sua famiglia, farà sicuramente fatica a stargli lontano, come lui stesso ha dichiarato a Verissimo: “Questa volta non starò via solo per lavoro, ma per un’esperienza del tutto diversa. Come vivrò la lontananza dalla famiglia? Mia moglie ha avuto un’idea geniale: ha fatto la scatola degli abbracci e quando non riuscirò ad abbracciarli di persona, i piccoli potranno tirarne fuori uno”.

Isola dei Famosi 2019, chi è Alvin: partecipazione ad altri reality/talent show

Nessuna