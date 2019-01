Isola dei Famosi 2019, Mohamed Ghezzal concorrente: scheda e foto

Mohamed Ghezzal è uno dei concorrenti dell'Isola dei Famosi 2019, il reality show in onda su Canale 5 a partire da lunedì 24 gennaio, condotto da Alessia Marcuzzi con le opinioniste Alda D'Eusanio ed Alba Parietti.

Ma chi è Mohamed Ghezzal? Di seguito trovate tutto quello che c'è da sapere, dalla carriera alla vita privata.

Isola dei famosi 2019, chi è Mohamed Ghezzal: lavoro

Nato a Décines-Charpieu, un paese in provincia di Lione, da genitori algerini, Mohamed Ghezzal è un ex attaccante 33enne e procuratore sportivo.

Ghezzal comincia la sua carriera nel Vaulx en Velin, per poi passare al settore giovanile del Lione ed essere ceduto quindi al St. Priest, dove disputa due campionati. Nel 2005 approda in Italia, dove, fino al 2015, gioca in diverse squadre: Crotone, Biellese, Pro Sesto, Siena, Bari, Cesena, Levante, Latina, Parma e Como.

Isola dei Famosi 2019, chi è Mohamed Ghezzal: vita privata

Non si sa se è single o fidanzato.

Isola dei Famosi 2019, chi è Mohamed Ghezzal: partecipazione ad altri reality/talent show

Nessuna