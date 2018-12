Saranno Isolani 2019, Chiara Patriarca concorrente: foto, video e scheda

(Nel video in alto, la presentazione completa di Chiara Patriarca)

Chiara Patriarca è una delle concorrenti di 'Saranno Isolani 2019', il pre-reality che precede l'Isola dei Famosi, online dall'otto al 17 gennaio 2019. Chiara è uno dei dieci aspiranti naufraghi che si sfideranno alle prese con le insidie della Maremma per aggiudicarsi un posto in Honduras.

Chi è Chiara Patriarca di 'Saranno Isolani 2019'

Chiara Patriarca è nata a Latina, dove svolge la professione di "fruttarola". Ha imparato a commerciare per bisogno, ma adesso lo fa solo per parlare con la gente e intrattenerla. "Per 'Saranno Isolani' ho messo l'abito delle grandi occasioni - dice in occasione del provino - Al paese da mia nonna o ci stanno i funerali o ci stanno i matrimoni e questo vestito non posso metterlo né al matrimonio né al funerale perché è bianco. Così l'ho messo oggi e lo tengo anche se mi dite che dà fastidio allo sfondo bianco del video". Che caratterino! La nuova "ciociara" promette scintille...