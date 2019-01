Filippo Nardi è l'inviato dell'Isola dei Famosi 2019

E alla fine l'ha spuntata Filippo Nardi. L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi 2018, già conduttore del pre-reality 'Saranno Isolani', tornerà in Honduras nei panni di inviato in occasione dell'Isola dei Famosi 2019. Nardi sostituirà Stefano De Martino, la cui esperienza nelle vesti di inviato resta dunque limitata solamente ad una "toccata e fuga" relativa allo scorso anno. A comunicarlo ufficialmente è il profilo Instagram del reality di Canale 5, che tornerà in onda a partire da lunedì 24 gennaio.

Filippo Nardi nuovo inviato dell'Isola dei Famosi 2019, ecco a chi ha "soffiato" il posto

Nardi ha "soffiato" il posto a diversi pretendenti. Tra i conduttori ed attori che sono stati provinati nel corso di queste settimane per ottenere l'ambito ruolo, ricordiamo Kabir Bedi (che fino all'ultimo è sembrato il più quotato), Daniele Bossari, Walter Nudo, Francesco Monte e Lorenzo Flaherty. Alcune indiscrezioni, inoltre, volevano ad un passo dall'Isola anche Valeria Marini e Francesco Facchinetti.

Chi è Filippo Nardi nuovo inviato dell'Isola dei Famosi 2019

Londinese con sangue toscano, classe 1969, è un ex gieffino e produttore discografico. Segni particolari? E' uno dei volti tv più amati dal pubblico femminile...

CARRIERA. La sua partecipazione alla seconda edizione del "Grande Fratello", datata 2001, è rimasta celebre per una sfuriata: tutti lo ricordano furente nel Confessionale mentre chiedeva insistentemente agli autori dove fossero le sue sigarette. Abbandonerà a due puntate dall'inizio del programma. Successivamente entra a far parte del cast de "Le Iene" e conduce l'anteprima del "Festivalbar". Si afferma poi come dj, pur continuando a non disdegnare ospitate e apparizioni in tv. Lo scorso anno la partecipazione all'Isola come nafrago.