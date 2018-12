Saranno Isolani 2019, Giovanni "John" Vitale concorrente: foto, video e scheda

(Nel video in alto, la presentazione completa di Giovanni "John" Vitale)

Giovanni "John" Vitale è uno dei concorrenti di 'Saranno Isolani 2019', il pre-reality che precede l'Isola dei Famosi, online dall'otto al 17 gennaio 2019. Giovanni è uno dei dieci aspiranti naufraghi che si sfideranno alle prese con le insidie della Maremma per aggiudicarsi un posto in Honduras.

Chi è Giovanni "John" Vitale di 'Saranno Isolani 2019'

Giovanni "John" Vitale ha 33 anni, è di Napoli ed è un go-go boy nelle discoteche e nelle feste private.

L'effervescente spogliarellista si presenta così: "Le mie qualità in dieci secondi non ve le posso raccontare perché sono parecchie. Che sono stron*o lo so, che sono bello lo dicono gli altri. La prima impressione su di me? Sto sul ca**o a tutti. Poi però parlando uno scopre che oltre a guerriero muscoli e tatuaggi si nasconde un cuore buono e quindi un ottimo amico".

Perché vuole partecipare all'Isola dei Famosi? "Voglio andare in Honduras perché sarei un perfetto naufrago, dal momento che sono un guerriero. Sull'Isola vorrei trovare ogni giorno qualcosa da fare, perché mi piace aiutare le persone. All'Isola vorrei incontrare l'intelligenza, da parte di uomini e donne".