Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez concorrente: scheda e foto

Dopo Stefano Bettarini un altro uomo, molto chiacchierato, sta per sbarcare all'Isola dei Famosi. Si tratta di Jeremias Rodriguez che, prima doveva esserci, poi aveva rinunciato e, invece, adesso sembra pronto per questa avventura.

Andiamo a scoprire tutto sul fratello di Belen e Cecilia: vita privata, carriera, curiosità e tanto altro.

Isola dei Famosi, chi è Jeremias: carriera e vita privata

Jeremias Rodriguez è nato in Argentina l'11 novembre 1988. E' arrivato in Italia grazie alla sorella maggiore Belen e da non molto vive a Milano (proprio come le sorelle). A lungo è stato il Rodriguez 'non famoso', ma il Grande Fratello Vip lo ha portato alla ribalta. Jeremias ha infatti partecipato alla seconda edizione del reality show di Canale 5 che gli ha regalato non poco successo.

Isola dei Famosi, Jeremias fidanzate

Jeremias Rodriguez è un vero latin lover e nella sua vita ha avuto tantissime fidanzate non famose, argentine ed italiane. Tempo fa è finito al centro del gossip per la relazione con Rossella Intellicato (ex Grande Fratello ed ex tronista di Uomini e Donne).

Il legame con le sorelle è fortissimo e, forse, lo è ancora di più con il nipotino Santiago (di cui porta il nome tatuato sull'avambraccio). Non solo, Jeremias sembra avere un gran feeling con la maggior parte degli ex di Belen Rodriguez, in particolare con Fabrizio Corona e con Andrea Iannone.

Isola dei Famosi 2019, Jeremias naufrago

Jeremias Rodriguez era stato annunciato già come concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi 2019. Poi, però, aveva rinunciato a causa di un piccolo infortunio al braccio. Ora, però, come la produzione del reality fa sapere su Instagram è pronto per calarsi nei panni di naufrago.