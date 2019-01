Isola dei Famosi 2019, Jo Squillo concorrente: scheda e foto

Jo Squillo è uno dei concorrenti dell'Isola dei Famosi 2019, il reality show in onda su Canale 5 a partire da lunedì 24 gennaio, condotto da Alessia Marcuzzi con le opinioniste Alda D'Eusanio ed Alba Parietti.

Ma chi è Jo Squillo? Di seguito trovate tutto quello che c'è da sapere, dalla carriera alla vita privata.

Isola dei famosi 2019, chi è Jo Squillo: lavoro

Nata a Milano nel 1962, vero nome Giovanna Coletti, Jo Squillo è una cantautrice e conduttrice televisiva.

L'esordio nel mondo dello spettacolo arriva grazie alla musica, negli anni Ottanta, quando si aggrega al movimento punk italiano e pubblica il 45 giri" Sono cattiva/Orrore", con il gruppo tutto femminile delle "Kandeggina Gang", caratterizzato da forti accenti anti-maschilisti. Nel giugno 1980 Jo Squillo è capolista del Partito Rock, che arriva a presentarsi alle elezioni comunali.

Variegate le correnti musicali che sperimenterà negli anni: oltre al punk, anche il new wawe e infine il pop. La svolta popo arriva nel 1991, quando partecipa a Sanremo insieme alla collega Sabrina Salerno interpretando quello che è senza dubbio il suo brano più famoso: Donne (oltre alle gambe c'è di più).

Lavora quindi come conduttrice (Il grande gioco dell'oca per Rai 2, Caccia al ladro per Canale 5, Sanremo Giovani 1993 per Rai 1 e il telegiornale della rete musicale Videomusic) e indirizza la sua carriera verso il mondo della moda. Nel 2018 è tutor a 'Detto Fatto'.

Isola dei Famosi 2019, chi è Jo Squillo: vita privata

E' legata dagli anni Ottanta a Gianni Mucciaccia.

Non ha avuto figli. "Mi sento pienamente completa e realizzata - ha dichiarato - Ho scelto di non essere madre e credo esistano diversi modi per esserlo”

Isola dei Famosi 2019, chi è Jo Squillo: partecipazione ad altri reality/talent show

2005, La Fattoria, concorrente, Canale 5