Isola dei Famosi 2019, Kaspar Capparoni concorrente: scheda e foto

Kaspar Capparoni è uno dei concorrenti dell'Isola dei Famosi 2019, il reality show in onda su Canale 5 a partire da lunedì 24 gennaio, condotto da Alessia Marcuzzi con le opinioniste Alda D'Eusanio ed Alba Parietti.

Ma chi è Kaspar Capparoni? Di seguito trovate tutto quello che c'è da sapere, dalla carriera alla vita privata.

Isola dei famosi 2019, chi è Kaspar Capparoni: lavoro

Nato a Roma nel 1964, Kaspar Capparoni, vero nome Gaspare Capparoni, è un attore italiano apprezzato in teatro, al cinema e in televisione.

Dopo gli inizi in teatro, a consegnarlo al successo ci hanno pensato fiction e soap opera, sia Rai che Mediaset. Capparoni ha recitato in serie tv famose come Ricominciare, Piccolo mondo antico, Incantesimo 4, Elisa di Rivombrosa, Il Commissario Rex, Capri, Al di là del lago.

Isola dei Famosi 2019, chi è Kaspar Capparoni: vita privata

Dal primo matrimonio con Ashraf Ganouchi ha avuto due figli, Sheherazade (1993) e Joseph (2000). Nel febbraio 2003 Capparoni fu arrestato con l'accusa di maltrattamenti e sequestro di persona: successivamente fu assolto. Abita con la seconda moglie, l'ex schedina Veronica Maccarone, sposata nel 2010, dalla quale ha avuto altri due figli: Alessandro (2008) e Daniel (2013).

Isola dei Famosi 2019, chi è Kaspar Capparoni: partecipazione ad altri reality/talent show

Ballando con le stelle, 2011, vincitore in coppia con Yulia Musikhina, Rai 1

Tale e quale show, 2013, concorrente, Rai 1