Isola dei Famosi 2019, Lorenzo Rossi concorrente: scheda e foto

Lorenzo Rossi è uno dei concorrenti dell'Isola dei Famosi 2019, il reality show in onda su Canale 5 a partire da lunedì 24 gennaio, condotto da Alessia Marcuzzi con le opinioniste Alda D'Eusanio ed Alba Parietti.

Ma chi è Lorenzo Rossi? Di seguito trovate tutto quello che c'è da sapere, dalla carriera alla vita privata.

Isola dei famosi 2019: chi è Lorenzo Rossi, carriera

Lorenzo Rossi Sturani è figlio del famoso rocker di Zocca Vasco Rossi e di Gabriella Sturiani, la famosa “Gabry” della canzone.

“Erano anni che sognavo di potermi buttare da quell'elicottero e diventare ufficialmente un NAUFRAGO!”, ha scritto il ragazzo che ha comunicato autonomamente la sua partecipazione al reality con un post su Instagram.

32 anni, laureato in Scienze della comunicazione a Bologna, Lorenzo ha intrapreso la carriera di dj.

Isola dei famosi 2019: chi è Lorenzo Rossi, vita privata

Lorenzo Rossi Sturani, il secondogenito del rocker di Zocca, è nato nel 1986 ed è stato riconosciuto dal padre nel 2003. Ha una figlia, Lavinia, nata nel 2017. E’ fratello di Davide, tentatore nell’edizione di Temptation Island Vip.

Isola dei Famosi 2019, chi è Lorenzo Rossi: partecipazione ad altri reality/talent show

Per Lorenzo Rossi questa all’Isola dei famosi è la sua prima partecipazione ad un reality che inizierà una settimana dopo i suoi colleghi naufraghi: “E’ stato fatto tutto talmente velocemente che devo sbrigare delle pratiche lavorative per arrivare in tempo!”, ha annunciato su Instagram.