Isola dei Famosi 2019, Luca Vismara concorrente: scheda e foto

Luca Vismara è tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2019, il reality show in onda su Canale 5 a partire da lunedì 24 gennaio, condotto da Alessia Marcuzzi con le opinioniste Alda D'Eusanio ed Alba Parietti.

Ma chi è Luca Vismara? Di seguito trovate tutto quello che c'è da sapere, dalla carriera alla vita privata.

Isola dei Famosi 2019, chi è Luca Vismara: lavoro

Luca Vismara è nato a Monza 27 anni fa. Nel 2017 ha partecipato alla 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi dove noti sono stati i suoi scontri con Rudy Zerbi.

Ma prima del talent di Canale 5 Vismara aveva già mosso i primi passi della carriera artistica in Scandinavia, dove nel 2014 ha pubblicato autonomamente il primo singolo In My Arms che ha raggiunto in sole 24 ore la top five di iTunes in Svezia, Danimarca e Norvegia. Nel marzo dello stesso anno Universal Music Norway ha inserito ‘In My Arms’ (insieme ad artisti del calibro di Katy Perry, Miley Cyrus, Mika) nella compilation “HitsFor Kids 32!”. L’11 gennaio 2019 è uscito ‘Isola’, singolo che anticipa l’uscita del nuovo album.

Isola dei Famosi 2019, chi è Luca Vismara: vita privata

La madre di Luca Vismara è stata la vincitrice dello Zecchino d’Oro nel 1964 con la canzone Il Pulcino Ballerino. A parte questo della sua vita privata si molto poco e in merito a flirt passati in rete si può trovare qualche accenno a una presunta storia con Nina Moric, poi smentita. Al momento non risulta fidanzato.

Isola dei Famosi 2019, chi è Luca Vismara: partecipazione ad altri reality/talent show

Talent show ‘Amici di Maria De Filippi’ 2017