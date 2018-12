Saranno Isolani 2019, Marco Ferri concorrente: foto, video e scheda

(Nel video in alto, la presentazione completa di Marco Ferri)

Marco Ferri è uno dei concorrenti di 'Saranno Isolani 2019', il pre-reality che precede 'l'Isola dei Famosi', online dall'otto al 17 gennaio 2019. Marco è uno dei dieci aspiranti naufraghi che si sfideranno alle prese con le insidie della Maremma per aggiudicarsi un posto in Honduras.

Chi è Marco Ferri di 'Saranno Isolani 2019'

Mario "Il Falco" Ferri ha 31 anni, è di Pescara ed è noto come "il falco invasore" per via delle sue (quindici!) invasioni in varie partite di calcio di Serie A e Mondiali. "Sono diventato conosciuto come l'invasore di campo - racconta - ma dietro quella persona c'è un altro soggetto che voglio far conoscere, ovvero il Falco, ovvero Mario, un ragazzo dai sani principi. Per me il 'vip' non esiste: io voglio essere il Robin Hood della gente". E a proposito delle sue famose invasioni di campo: "Le mie invasioni sono nate con una scommessa quando avevo 18 anni. L'adrenalina poi mi ha spinto a continuare: entravo come finto fotografo, finto cameraman, cespuglio. Tutto beffando la sicurezza. La goduria è battere tutte le persone della sicurezza: è una cosa che mi fa molto arrapare".