Isola dei Famosi 2019, Marina La Rosa concorrente: scheda e foto

Marina La Rosa è uno dei concorrenti dell'Isola dei Famosi 2019, il reality show in onda su Canale 5 a partire da lunedì 24 gennaio, condotto da Alessia Marcuzzi con le opinionista Alda D'Eusanio ed Alba Parietti.

Ma chi è Marina La Rosa? Di seguito trovate tutto quello che c'è da sapere, dalla carriera alla vita privata.

Isola dei famosi 2019, chi è Marina La Rosa: lavoro

Nata a Messina nel 1977, Marina La Rosa è una ex concorrente del primo storico 'Grande Fratello', dove diventa famosa per la sua propensione alla seduzione, tanto da essere soprannominata "Gatta Morta". Proprio durante la permanenza nella Casa, fece capitolare il coinquilino Pietro Taricone, ma il loro feeling ebbe breve durata.

Una volta uscita dal loft di Cinecittà, Marina posa per il calendario di Max con 12 scatti super sexy. Studia poi recitazione e ottiene piccoli ruoli in soap opera e serie tv, come 'Un Posto al Sole' e 'Carabinieri 2' e le produzioni straniere 'Beautiful' e 'Terra Nostra 2'.

Alla fine del 2018 torna in tv nei panni di opinionista a 'Mai dire Talk', show comico condotto dalla Gialappa's Band.

Isola dei Famosi 2019, chi è Marina La Rosa: vita privata

Il 18 settembre 2010 a Teano sposa l'avvocato Guido Bellitti, dal quale ha due figli, Andrea Renato, nato nel 2009, e Gabriele, 2011.

Isola dei Famosi 2019, chi è Marina La Rosa: partecipazione ad altri reality/talent show

2000, Grande Fratello 1, Concorrente