Isola dei Famosi 2019, Paolo Brosio concorrente: scheda e foto

Ma chi è Paolo Brosio? Di seguito trovate tutto quello che c'è da sapere, dalla carriera alla vita privata.

Isola dei famosi 2019: chi è Paolo Brosio, carriera

Nato ad Asti, in provincia di Alessandria, nel 1956, Paolo Brosio è un giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano.

Il debutto nel mondo del giornalismo arriva nel 1979, a 22 anni, quando comincia a collaborare con il quotidiano 'La Nazione' di Firenze, ma conquista la fama vera e propria intorno agli anni Novanta, quando lavora come inviato per 'Studio Aperto' e poi per il 'TG4' di Emilio Fede, dove diventa noto per l'inchiesta Mani Pulite di cui parla nel suo libro "Novecento giorni sul marciapiede. Avventure e disavventure di un inviato a Tangentopoli".

Passa poi in Rai, dove è opinionista fisso a "Quelli che il calcio" di Fabio Fazio, co-conduttore a "Domenica In" e conduttore a "Linea Verde".

Nel 2008 è inviato di "Stranamore" condotto da Emanuela Folliero.



Isola dei Famosi 2019, chi è Paolo Brosio: vita privata

Dopo un primo matrimonio concluso con un divorzio, nel 2004 sposa una modella cubana da cui si separa nel 2008. Successivamente vive, per sua stessa ammissione, un periodo di smarrimento fatto di eccessi e droga, che culmina con la conversione alla Madonna di Medjugorje e con la scrittura del libro "A un passo dal baratro. Perché Medjugorje ha cambiato la mia vita"

E' ufficialmente single.

Isola dei Famosi 2019, chi è Paolo Brosio: partecipazione ad altri reality/talent show

2006, inviato 'Isola dei Famosi 4' su Rai 2