Isola dei Famosi 2019, concorrente Riccardo Fogli: scheda e foto

Riccardo Fogli è uno dei concorrenti dell'Isola dei Famosi 2019, il reality show in onda su Canale 5 a partire da lunedì 24 gennaio, condotto da Alessia Marcuzzi con le opinioniste Alda D'Eusanio ed Alba Parietti.

Ma chi è Riccardo Fogli? Di seguito trovate tutto quello che c'è da sapere, dalla carriera alla vita privata.

Isola dei famosi 2019, chi è Riccardo Fogli: lavoro

Nato a Pontedera, in Toscana, classe 1947, Riccardo Fogli è un cantautore e bassista famoso per aver fatto parte dei "Pooh".

Fogi è stato legato ai "Pooh" dal 1966 al 1973, contribuendo al successo di brani come "Piccola Katy", "In silenzio", "Tanta voglia di lei", "Pensiero" e "Che favola sei".

A convicerlo a lasciare i "Pooh" all'inizio degli anni Settanta sarebbe stata Patty Pravo, sua amante dell'epoca. Da quel momento è cominciata la sua carriera da solista, il cui successo maggiore è stato senza dubbio "Storie di tutti i giorni", con cui nel 1985 vince il Festival di Sanremo.

Isola dei Famosi 2019, chi è Riccardo Fogli: vita privata

Sposato già con Viola Valentino, interrompe la relazione per un breve periodo nel 1972 a causa di un flirt con Patty Pravo. Lascerà poi definitivamente la moglie per un'altra donna, l'attrice Stefania Brassi, conosciuta sul set del film "Dov'era lei a quell'ora?". Da quest'ultima ha un figlio, Alessandro, ma la storia è destinata a finire.

Al momento è sposato con la modella Karin Trentini, da cui ha avuto un figlio, Michelle.

Isola dei Famosi 2019, chi è Riccardo Fogli: partecipazione ad altri reality/talent show

2004, Music Farm, Rai Due