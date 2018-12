Saranno Isolani 2019, Salvatore Vigliucci concorrente: foto, video e scheda

(Nel video in alto, la presentazione completa di Salvatore Vigliucci)

Salvatore Vigliucci è uno dei concorrenti di 'Saranno Isolani 2019', il pre-reality che precede l' 'Isola dei Famosi', online dall'otto al 17 gennaio 2019. Salvatore è uno dei dieci aspiranti naufraghi che si sfideranno alle prese con le insidie della Maremma per aggiudicarsi un posto in Honduras.

Chi è Salvatore Vigliucci di 'Saranno Isolani 2019'

Salvatore Vigliucci, conosciuto anche come "Salvo The Best", ha 59 anni ed è di Pioltello, in provincia di Milano, ma è nato a Caserta, in una famiglia numerosa, dove il padre esortava i figli a lavorare.

Salvatore si descrive così: "Dentro questi panni c'è una persona piena di energie che vuole regalare emozioni alle persone. Salvo The Best è l'artista. Salvatore è un uomo sposato con due figli, due nipoti, un uomo che lavora in comune ed ha hobby come tutti gli altri".

Come immagina la sua avventura a 'Saranno Isolani 2019'? "Me la giocherò alla grande, perché sono uno tosto. Una volta ho ballato due ore consecutive. Non mi interessa se sarò il più anziano del gruppo, perché ho tanto da insegnare. Se pensano di mettermi i piedi in testa solo perché sono adulto beh, ne devono mangiare di pane! Per spaventare me ce ne vuole..."