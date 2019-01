'Saranno Isolani 2019', ecco i 5 finalisti: chi è il vostro preferito?

(Nel video in alto, Barbara d'Urso annuncia i finalisti di 'Saranno Isolani 2019')

Annunciati ufficialmente i finalisti di 'Saranno Isolani 2019'. Yuri, John, Giorgia ed Alice sono gli aspiranti naufraghi che si sfideranno per ottenere un posto all'Isola dei Famosi. I quattro voleranno in Honduras e, in occasione della prima puntata del reality, si sfideranno per guadagnarsi la permanenza nel reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Sarà il pubblico a decretare il vincitore, dopo che la conduttrice avrà aperto il televoto.

Saranno Isolani 2019, chi sono i finalisti

Il televoto si è chiuso ieri alle 18.00. I quattro sono stati decretati sommando il punteggio ottenuto in classifica durante la permanenza in Maremma (90%) e i voti arrivati dal pubblico a casa (10%). Ora tocca di nuovo ai telespettatori decidere il concorrente ufficiale dell'Isola. Ad aprire il televoto sarà proprio Alessia Marcuzzi, giovedì 24 gennaio, in prima serata, su Canale 5.

Saranno Isolani 2019, chi sono i finalisti: schede

