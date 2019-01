Isola dei Famosi 2019, gli scommettitori indicano (già) il nome del vincitore: ecco chi è

L'Isola dei Famosi 2019 deve ancora cominciare, ma tra gli scommettitori è già salita la febbre da "toto-vincitore". Come fa notare il sito Bitchyf.it - che riporta i dati di StanleyBet - i bookmaker quest'anno si sono scatenati in anticipo rispetto al nome del personaggio che potrebbe trionfare nel reality di Canale 5.

Chi vince l'Isola dei Famosi 2019?

Chi vince l'Isola dei Famosi 2019? Ebbene, in pole position troviamo Kaspar Capparoni, attore e già vincitore di 'Ballando con le stelle'. Sul podio dei favoriti, ancora, troviamo Paolo Brosio, giornalista famoso per la conversione al culto di Medjugorje e Riccardo Fogli, cantante ed ex "Pooh". A completare la cinquina, Luca Vismara, ex cantante di "Amici" e Demetra Hampton, attrice.

Chi vince l'Isola dei Famosi 2019? Ecco tutti i concorrenti

In attesa di scoprire se i bookmaker vinceranno la loro scommessa, vi riportiamo di seguito i nomi di tutti i concorrenti in gara quest'anno: Sarah Altobello, Paolo Brosio, Kaspar Capparoni, Grecia Colmenares, Youma Diakite, Riccardo Fogli, Abdelkader Ghezzal, Demetra Hampton, Marina La Rosa, Marco Maddaloni, Taylor Mega, Viktorija e Virginia Mihajlović, Aaron Nielsen, Jo Squillo e Luca Vismara.

A loro si aggiungerà uno dei quattro finalisti di 'Saranno Isolani', scelto attraverso il televoto tra Alice Fabbrica (travel influencer), Giorgia Venturini (comunicazione e media), Yuri Rambaldi (spogliarellista e aspirante tronista) e John Vitale (go-go boy).

Ma non è finita qui. "A minacciare il gruppo di naufraghi saranno le "polene", ovvero ex concorrenti di reality che si contenderanno la possibilità di aggiudicarsi il titolo di naufrago". Ogni settimana, "si sfideranno alternandosi di volta in volta a nuovi arrivi; si creerà così una staffetta fino alla sesta puntata, momento in cui verrà reso noto chi diventerà naufrago a tutti gli effetti". I primi due a gareggiare per il titolo, svela infine la produzione, saranno il Divino Otelma e Francesca Cipriani.