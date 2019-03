Isola, televoto annullato: un concorrente si ritira

Un nuovo guaio all'Isola dei Famosi. Dopo il caos seguito al 'caso Fogli-Corona' e l'esclusione dal gioco di Jo Squillo, arriva un'altra pessima notizia: un concorrente si ritira. E' ancora mistero sull'identità del diretto interessato, ma la sua scelta ha comportato l'annullamento del televoto settimanale, che vedeva sfidarsi Mohamed Ghezzal, Aaron Nielse e Luca Vismara. E' dunque certo che l'addio sia riconducibile ad uno di questi tre naufraghi.

Isola, televoto annullato e rimborsi

Stando a quanto riporta il sito ufficiale del programma, a tutti coloro che hanno votato attraverso sms verrà accreditato l’importo dei voti inviati dal momento dell’apertura al momento della chiusura del televoto. Il concorrente misterioso ha infatti deciso di abbandonare le spiagge dell'Honduras senza conoscere il verdetto del pubblico.

Isola, un concorrente si ritira: tutti i precedenti di quest'edizione

Si tratta del secondo concorrente che sceglie volontariamente di ritirarsi dal gioco quest'anno: la prima, infatti, è stata la modella Youma Dakite. Non solo, durante quest'edizione l'Isola ha perso pezzi anche per ragioni indipendenti dalla volontà dei naufraghi: il Mago Otelma e Jo Squillo sono infatti dovuti uscire dal programma a causa di infortuni. E ancora, ad abbandonare volontariamente il reality, anche quei concorrenti che hanno rinunciato a restare su Playa Uva (quello spazio del gioco concesso come seconda possibilità dopo l'eliminazione al televoto e dove vivere in totale solitudine): Giorgia Venturini e le sorelle Mihajlovic.

Gallery