Caos all'Isola, i concorrenti mangiano un bulbo e si sentono male

(Nel video in alto, il malore dei naufraghi)

E' tempo di malanni all'Isola dei Famosi. Dopo Soleil Sorge, scoppiata a piangere per punture dei mosquitos, stavolta tocca a Sarah Altobello e Riccardo Fogli, che si sono sentiti male per aver mangiato un bulbo.

I concorrenti si sentono male

Impossibile resistere alla fame in Honduras, e così la modella pugliese e il cantante hanno assaggiato incautamente il bulbo di una pianta sconosciuta per soddisfare l'appetito. "Sa di radicchio, sembra una delizia a vedersi", hanno spiegato, sotto lo sguardo stupito e già preoccupato di Stefano Bettarini. Poco dopo, però, i due hanno accusato un lieve malore. Lei è stata colpita da forte nausea, lui ha vomitato.

Immediato l'intervento dei medici, che hanno visitato entrambi. E' probabile che la diagnosi - con ogni probabilità un'intossicazione - sarà rivelata nella puntata in onda stasera, ma non la situazione non sembra preoccupante.