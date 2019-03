Corona: "Fogli? Umanamente mi sento una merda, ma il lavoro è altra cosa". E su Mediaset...

Nel pomeriggio di oggi, Fabrizio Corona ha tenuto una conferenza stampa straordinaria nel suo ufficio, a Milano, per commentare il "caso Riccardo Fogli" scoppiato all'Isola dei Famosi. L'ex re dei paparazzi si è detto pentito umanamente, ma non professionalmente, ha chiesto scusa a Riccardo Fogli ed ha dichiarato che immagina tutti a Mediaset sapessero del videomessaggio che lo ha visto protagonista, quello in cui dà del cornuto all'ex Pooh, scatenando le lacrime del cantante.

"Umanamente pentito, ma il lavoro è un'altra cosa"

Corona si è presentato alla conferenza accanto al suo "guru". "C’e un punto di vista lavorativo e uno sentimentale - ha dichiarato, secondo quanto riporta TvBlog - Quello lavorativo lo difendo. Io ho una società, tra le varie notizie c’è stata quella di uno pseudo tradimento. I giornali ci hanno cucito su, le trasmissioni hanno fatto puntate e puntate. L’Isola stessa ha mandato la moglie sull’Isola e nessuno si è lamentato. Tutti ora dico a Fogli che gli hanno consigliato di non andare, ma quando ti esponi purtroppo ti esponi a tutto quello che c’è. Il reality non dovrebbe basarsi sul gossip, ma siccome oggi tutto va male col gossip si cerca di trasformare tutto. Ma se fai il gradasso è quello forte, se viene incalzato e addirittura dice “chi è quel testa di cazzo, lo sfido a duello” è normale che ti aspetti una risposta e la risposta arriva. Arriva dal rappresentante di questo sito, che sono io".

E ancora: "Non ho dormito tre giorni. Ho ferito una persona che non meritava di essere ferita, non bisogna fare del male alle persone impotenti. Dal punto di vista umano mi sento una merda e gli chiedo scusa, non andava fatto. E' stato il punto più basso della mia carriera, mi sento una merda e chiedo scusa a Fogli".

"Hanno insistito perché andassi in trasmissione, ma ho rifiutato. Non ho preso una lira"

Gli autori avrebbero insistito affinché l'ex re dei paparazzi si recasse in tramissione, ma lui si sarebbe rifiutato. “Hanno fatto di tutto affinché andassi in trasmissione ma non ci sono andato. Non ho preso una lira per questo video. Ho risposto a mio modo a Fogli. Poi il messaggio è stato montato. E' stato mandato grezzo alla redazione, poi montato. Immagino che Mediaset e Magnolia l'abbiano visto, montato in un determinato modo".

Proprio ieri, Mediaset ha dichiarato di aver concordato l'uscita del progetto della capoprogetto Cristiana Farina e di altri autori. "Non mi sento responsabile del suo licenziamento", ha detto Corona. "Alessia Marcuzzi in questo momento ha l'obbligo di schierarsi e di dire la sua perché è il capitano di questa nave. Io ho fatto il mio. Cristiana Farina è un nome, nessuno la conosce di faccia. C'è stata lei e poi io, il capro espiatorio sono io".

La replica a Belen Rodriguez

Durante la puntata, la stessa Belen Rodriguez, ex fidanzata di Corona, lo ha attaccato con una Instagram Stories ("Che schifo", ha scritto): "Lei aveva ragione - ha detto Corona - Cecilia mi ha scritto su Whatsapp, Belen l'ha fatto pubblicamente. Essendo stata la mia ex fidanzata, finisci su tutti i siti. Non doveva scriverlo. Ovviamente era un attacco a me: poteva scrivermelo in privato".

Solo veleno, invece, per Alda D'Eusanio: "A me non sembrano opinionisti. Stiamo parlando di Alda D'Eusanio, santo Dio... Quando fai l'opinionisti devi dare opinioni giuste e devi essere coerente. Non dev'essere personalizzata. Il mezzo pubblico non deve essere usato per combattere le tue battaglie personali. Cosa significa 'merita di tornare in galera'? Merito di tornare in galera per un videomessaggio?".