Corona a Fogli: “Ho le prove del tradimento di tua moglie”. Lui non gli crede, poi piange

L'ex re dei paparazzi è intervenuto con un videomessaggio nel corso della diretta del reality per ribadire il tradimento di Karin Trentini ai danni del concorrente che, dopo averlo ascoltato, lo ha "sfidato a duello" per poi abbandonarsi in lacrime tra le braccia dell'amico Ghezzal