All'Isola dei Famosi arriva Fabrizio Corona: il retroscena di Today

Colpo di scena all'Isola dei famosi. Lunedì sera, nel programma condotto da Alessia Marcuzzi, arriverà Fabrizio Corona.

Secondo quanto apprende Today, Corona risponderà a muso duro al naufrago Riccardo Fogli per un motivo ancora tenuto segreto e confermerà la notizia lanciata dal suo portale, sulla presunta relazione della moglie del cantante con un altro uomo.

Già, perché è stato proprio The King - Corona Magazine a diffondere qualche settimana fa i rumors sul presunto tradimento di Karin Trentini ai danni dell'ex Pooh. L'ex re dei paparazzi ha parlato di un rapporto che andrebbe avanti da circa quattro anni e che vedrebbe coinvolto l'imprenditore Giampaolo Celli. I diretti interessati hanno sempre smentito. La stessa Karin è volata in Honduras per affrontare vis a vis il marito, incassando la sua totale fiducia. Ma che cosa avrà spinto Corona a decidere di affrontare direttamente Fogli?

Come la prenderà Alda D'Eusanio?

Si prevedono scintille in studio. Anche perché c'è un altro particolare da non sottovalutare: l'ex agente fotografico non ha un buon rapporto con l'opinionista Alda D'Eusanio. I due - conosciuti per la loro schiettezza - si sono più volte attaccati negli ultimi tempi. Un botta e risposta "a distanza", con attacchi lanciati dagli studi televisivi. Come reagiranno quando si troveranno uno di fronte all'altra?