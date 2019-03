Corona: "50 mila euro per il video a Fogli? Adesso la verità"

Il canna-gate in confronto è stata una passeggiata di salute. Il presunto scoop del tradimento della moglie di Riccardo Fogli, prima lanciato da Fabrizio Corona sul suo magazine online e poi spiattellato in tv, durante l'ultima puntata dell'Isola, attraverso un video messaggio in cui dava del "cornuto" al cantante, ha scatenato un terremoto che è costato il posto al capoprogetto del reality, Cristiana Farina, e ad altri autori di cui Mediaset non ha ancora fatto i nomi.

Come se non bastasse, nelle ultime ore ha iniziato a serpeggiare la voce di un pagamento (sollecitato dagli stessi autori epurati?) a favore dell'ex re dei paparazzi per la sua velenosa ospitata. Rumors, come quelli su un presunto accordo tra Fabrizio Corona e lo stesso Fogli per far scoppiare il caso, smentiti dal diretto interessato.

"50.000 euro per un video di tre minuti? Chi ha messo in giro questa voce vuole solo continuare a speculare - ha risposto Corona all'Adnkronos - Se volete continuare a scrivere fake news, fate pure. La storia è andata tutta in un altro modo e io oggi lo racconterò per filo e per segno. Farò una conferenza stampa, tra poco comunicherò dove e quando".