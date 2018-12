"Ti voglio sull’Isola dei Famosi”. Alessia Marcuzzi invita Cristina D’Avena: la risposta arriva in tv

(Cristina D'Avena all'Isola dei Famosi? La risposya direta per Alessia Marcuzzi)

Fervono i preparativi per la nuova squadra di naufraghi che abiterà l’Isola dei Famosi 2019.

Mentre le voci sui papabili concorrenti del reality in partenza dal prossimo 24 gennaio su Canale 5, si rincorrono ancora prive di ufficialità, Alessia Marcuzzi, conduttirce del programma, non ha esitato di ammettere che suo profondo desiderio è quello di avere Cristina D’Avena nel cast di isolani vip.

Lo ha fatto ieri, nel corso del programma ‘La repubblica delle donne’ di cui era ospite (qui l'imbarazzante retroscena sul figlio Tommaso), alla presenza della diretta interessata e del conduttore Piero Chiambretti e del direttore di Chi Alfonso Signorini.

“Lei è una pantera” ha detto Alessia Marcuzzi: “Lo dico ogni anno che voglio Cristina D’Avena sull’Isola”.

Pronta la risposta della beniamina dei bambini: “Io non volo, non prendo l’aereo, non saprei come raggiungere l’Isola dei Famosi. E poi non mi ci vedo…”, ha ammesso la cantante troncando sul nascere qualsiasi speranza di vederla in costumi adamitici mentre si cimenta in prove estreme alla ricerca di cibo…