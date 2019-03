Isola, Nicoletta abbraccia Bettarini e piange. Alda: "Non è mica tornato dall'Afghanistan"

(Nel video sopra l'incontro tra Nicoletta Larini e Stefano Bettarini)

Sopresa per Stefano Bettarini all'Isola dei Famosi. L'ex calciatore ha accolto la compagna Nicoletta Larini, che è giunta in Honduras per fargli visita dall'Italia. I due si sono abbracciati, baciati ed emozionati fino alle lacrime, tanto da scatenare la battute in studio.

Un abbraccio lungo tre minuti

Un abbraccio appassionante, duranto circa tre minuti, quello tra Stefano e Nicoletta. "Mi manchi da morire amore mio, come sei bello", gli dice lei. E lui ricambia con dolci parole. In studio, intanto, si leva la voce sarcastica di Alda d'Eusanio: "Non sta mica tornando dall'Afghanistan", afferma, sottolineando l'eccesso del siparietto. A scherzarci su anche la stessa Alessia Marcuzzi: "Alvin, vuoi un accendino?"; dice all'inviato, e poi aggiunge: "Sì ma ragazzi, fate qualcosa: fate dei giri in spiaggia". Le immagini parlano chiaro: legata da circa due anni, la coppia è più affiatata che mai.