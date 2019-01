Isola, il gruppo di "galeotti" si ribella a Marina La Rosa | VIDEO

(Nel video in alto, la ribellione dei "galeotti" a Marina La Rosa)

Rinchiusi in un recinto tutto il giorno (fatta eccezione per tre ore della giornata), costretti ad obbedire agli ordini di Marina La Rosa ed impossibilitati anche a andare in bagno (se non col permesso della "padrona"). Queste le condizioni a cui sono sottoposti i cosiddetti "galeotti" dell'Isola dei Famosi 2019, ovvero quegli aspiranti naufraghi reduci da 'Saranno Isolani', che si stanno giocano un posto nel reality.

Ma Yuri, Alice, Giorgia e John sopportano poco la situazione in cui si trovano, tanto che nelle ultime ore si sono ribellati più volte a Marina. Nel video in alto, vediamo ad esempio i concorrenti usare il sapone nonostante non abbiano il permesso e poi uscire dal recinto in orari non stabiliti. E la ex "gatta morta" non ci sta...