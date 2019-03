Perché Ghezzal si è ritirato dall'Isola dei Famosi

La notizia è arrivata qualche ora fa. 'L'Isola dei Famosi' ha subito un nuovo colpo, ovvero l'abbandono spontaneo da parte di un naufrago: Mohamed Ghezzal, in queste ore al televoto (ora annullato) con Aaron Nielsen e Luca Vismara. Il calciatore si aggiunge ad un altro addio arrivato in settimana, quello di Jo Squillo, costretta a lasciare a seguito di un infortunio (e al caos seguito al 'caso Corona-Fogli'). Ma perché, invece, Ghezzal ha mollato?

Perché Ghezzal si è ritirato dall'Isola

A spiegare i motivi è il sito ufficiale dell'Isola, che racconta come il 34enne di origine algerina stesse attraversando un momento di profonda riflessione interiore nelle ultime ore. Un momento di irrequietezza. Tanto che non sono mancate le liti e le polemiche nate con gli altri naufraghi. La lontananza da casa, insomma, ha messo a dura prova il proseguimento della sua avventura.

Ghezzal, il percorso all'Isola

Il suo percorso sulle spiagge di Cayos Cochinos è iniziato insieme al judoka Marco Maddaloni. I due hanno da subito stretto un rapporto speciale, passando le giornate in mare alla ricerca di granchi e pesci. A legare con lui anche la modella cubana Ariadna Romero, con cui all'inizio è nata una complicità particolare, che però non è mai diventata una liaison vera e propria. Al “Mi ami?” dell'ex calciatore, la modella non ha mai chiaramente ricambiato.

Nelle ultime settimane Ghezzal è riuscito anche a conquistare il titolo di leader della settimana, presentandosi su Playa Uva, dopo aver trascorso la prima notte sull’Isla Bonita con Ariadna, come il “generale Ghezzal”. Il suo tentativo di ristabilire gli equilibri sulla spiaggia è parzialmente riuscito: sicuramente il dialogo e la calma hanno caratterizzato il suo modo di porsi nei confronti degli altri naufraghi. Poi, però, la dura vita dell'Isola ha influito sulla sua resistenza e sul suo umore, tanto da decidere di lasciare il gioco.