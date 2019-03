Ghezzal spiega il motivo del ritiro: “L’Isola mi ha dato la risposta che cercavo”

(Ghezzal spiega le ragioni dietro la scelta di lasciare l'isola)

Poco ancora e poi su Canale 5 andrà in onda la nona puntata dell’Isola dei Famosi, decurtata di un altro ‘pezzo’ dopo il ritiro volontario del calciatore Mohamed Ghezzal che, in nomination con Aaron Nielsen e Luca Vismara, ha comportato l'annullamento del televoto.

La decisione del concorrente ha spiazzato un po’ tutti, pubblico e compagni di avventura di questa difficile edizione del reality, e se fino ad ora le motivazioni si erano limitate a quelle descritte dal sito del programma, adesso un filmato ha lasciato che fosse lui stesso a spiegarle.

Isola dei Famosi, Ghezzal spiega perché ha voluto ritirarsi

Poco prima di lasciare definitivamente l’Isola dei Famosi, Ghezzal ha dichiarato: “Ho deciso di ritirarmi perché non ero venuto per vincere. L’isola mi ha dato le risposte più belle, però l’unica risposta vera che mi importava era cosa avrei voluto far da grande. E l’Isola me l’ha data”. L’addio al gioco del calciatore ha comportato molta commozione nel gruppo, soprattutto quella di Marco Maddaloni con cui Ghezzal aveva stretto una profonda amicizia e a cui ha regalato la sua tuta.

Il ritiro dall’Isola dei Famosi di Ghezzal sarà di certo argomento di discussione nella puntata di stasera, molto attesa anche per le dichiarazioni che Alessia Marcuzzi potrebbe (e dovrebbe) fare sul caso Fogli-Corona rispetto al quale non si è mai pronunciata nonostante le critiche.