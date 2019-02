Isola, Giorgia Venturini vuole lasciare: "Non sto bene"

(Nel video sopra il confessionale di Giorgia)

La fame, le scomodità, i mosquitos, l'Isola dei Famosi non è certo una passeggiata. Lo sanno bene i tanti naufraghi che hanno partecipato nelle 14 edizioni, soprattutto quelli che non ce l'hanno fatta e hanno mollato prima della fine della loro avventura in Honduras. Potrebbe essere su quella strada anche Giorgia Venturini, concorrente arrivata da "Saranno Isolani".

La Pr di Latina è molto provata e inizia a pensare di voler tornare a casa. In nomination con Luca Vismara e Marco Maddaloni, potrebbe uscire questo mercoledì - come vorrebbe - ma potrebbe anche decidere di abbandonare il reality se il televoto la salvasse. "Non sto bene, non ho le forze - si è sfogata con Jo Squillo - Faccio tutto in modo rallentato. In nomination con me ci sono persone che meritano di andare avanti, è giusto che esca io".

Un pensiero molto lucido che ha ribadito anche in confessionale: "Non mi sento bene né fisicamente né psicologicamente. E' arrivata l'ora di lasciare questa Isola".