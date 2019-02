Isola, incidente in diretta: il Mago Otelma cade e batte la testa | VIDEO

(Nel video in alto, l'incidente del Mago Othelma)

Incidente in diretta all'Isola dei Famosi 2019. Appena arrivato in Honduras nelle vesti di "polena" (insieme alla collega Francesca Cipriani), il Mago Otelma è caduto ed ha sbattuto la testa durante la Prova Ricompensa. Ora la situazione sarebbe sotto controllo.

Incidente Mago Otelma

Ma in che cosa consisteva la prova? Secondo le indicazioni dell'inviato Alvin, i naufraghi, disposti in coppia (uno dietro l'altro), dovevano lanciare una palla contro un mirino in mezzo al mare. Nel caso di Otelma, il Divino era in coppia proprio con la Cipriani, che però ha pensato bene di lanciare, oltre alla palla, anche il Mago, facendolo cadere di fronte a sé. Otelma, che ha battuto la testa contro un attrezzo in legno procurandosi un taglio in fronte, si è subito alzato raggiungendo lo staff della produzione nel backstage.

Incidente Mago Otelma: come sta il 'Divino'

Poco dopo, Alvin ha rassicurato tutti: "Il Divino - ha spiegato - non ha riportato ferite gravi e si sta sottoponendo alle cure necessarie". Ora resta un dubbio: rientrerà in gioco oppure le difficoltà dell'Isola sono per lui off limits?