Isola 2019, guai per l'inviato Filippo Nardi: potrebbe essere scartato nella prima puntata

Inviato a parte, il resto del cast è (quasi) ultimato. Alla conduzione, ovviamente, Alessia Marcuzzi, padrona di casa per il quinto anno di fila. Opinioniste in studio saranno invece Alda D'Eusanio ed Alba Parietti. Quanto ai naufraghi, gli autori hanno già annunciato sei nomi (circa metà dei concorrenti totali) e sono Maria La Rosa, Paolo Brosio, Jo Squillo, Kaspar Capparoni, Aaron Nielsen, Viktorja e Virginia Mihailovjc, Marco Maddaloni.

Signoretti ha lanciato lo scoop nella serata di ieri attraverso il suo profilo Instagram: "Ma Filippi Nardi - si legge - E' il solo e unico inviato sull'Isola dei Famosi o ci sarà un televoto tra lui e un altro candidato nel corso della prima puntata? Vedremo...". Parole volutamente vaghe, che lasciano un po' di mistero attorno alla prossima edizione del reality, in partenza giovedì 24 gennaio in prima serata su Canale 5.

L'Isola dei Famosi 2019, quest'anno, potrebbe cominciare con un colpo di scena. E' infatti probabile che il già annunciato inviato Filippo Nardi possa vedere "minato" il suo ruolo. In che modo? La produzione potrebbe metterlo in ballottaggio con un altro collega proprio durante la prima puntata. A riportare l'indiscrezione è Riccardo Signoretti, direttore dei settimanali 'Nuovo' e 'Nuovo Tv'.

