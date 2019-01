Isola dei Famosi 2019: cast, concorrenti e tutte le anticipazioni

Lavori in corso per l'Isola dei Famosi, in onda a partire da giovedì 24 gennaio 2019. Il reality prodotto da Magnolia è pronto a tornare il prossimo anno con la quattordicesima edizione e gli autori sono già al lavoro per definire ogni dettaglio. Ecco tutte le indiscrezioni in vista della partenza.

Isola dei Famosi 2019 - Conduttrice

Alessia Marcuzzi sarà conduttrice per il quinto anno di fila. A confermarlo è stato Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, a margine della conferenza stampa di presentazione del 'Grande Fratello Vip', tenutasi lo scorso settembre.

Isola dei Famosi 2019 - Opinionisti

Ad annunciare le nuove opinioniste dell'Isola dei Famosi 2019 ci ha pensato Alessia Marcuzzi attraverso il suo profilo Instagram. "Sono felice di presentarvi le mie donne dell’Isola 2019: Alba e Alda". Le donne in questione sono Alda D'Eusanio e, come vi avevamo anticipato, Alba Parietti.

Isola dei Famosi 2019 - Inviato

L'inviato è Fillippo Nardi, ex naufrago, ex concorrente del Grande Fratello ed ex Iena per "Le iene show" di Italia 1. Lo ha ufficializzato il profilo Instagram dell'Isola.

Isola dei Famosi 2019 - Concorrenti

I primi ed unici concorrenti annunciati ufficialmente sono Marina La Rosa, ex gatta morta del 'Grande Fratello, Paolo Brosio, giornalista televisivo famoso per la conversione avvenuta di recente alla madonna di Medjugorje e Jo Squillo, conduttrice televisiva.

Di seguito, invece, trovate tutte le indiscrezioni sugli altri papabili concorrenti:

Stando a quanto apprendiamo, a sostenere il casting c'è stato senz'altro Claudio Sona, modello veronese diventato famoso nelle vesti di primo tronista gay di 'Uomini e donne'.

Il settimanale Spy, invece, indica questi nomi: Fariba Tehrani; Andrea Pinna; Akash Kunar; Cristina d'Avena; l'ex Pooh Riccardo Fogli, Alvin, la prorompente Taylor Mega (Influencer sui social ed ex compagna di Flavio Briatore), l'ex concorrente di Amici Luca Vismara, la sosia italiana di Melania Trump Sarah Altobello, il judoka Marco Maddaloni, la modella Youma Diakite e dell’attrice Demetra Hampton. Colpo dell'ultima ora Douglas Meyer Nielsen, figlio di Brigitte, che ha rifiutato l'ingaggio all'ultimo momento.

Si vocifera anche della partecipazione di Luca Dorigo, ex tronista di 'Uomini e donne'...

Incerta, invece, la presenza di Jeremias Rodriguez, colpito da problemi di salute proprio poco prima della partenza: il fratello di Belen si è fratturato il metatarso dopo una caduta sulla neve, causata dal tentativo di schivare una bambina. I medici gli sconsigliano la partenza, poiché servirà un mese per una ripresa netta, ma lui insiste: "Voglio partire lo stesso"

Alla rosa dei nomi si aggiunge anche Giorgio Manetti, ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, che in un'intervista ha parlato di lavori in corso proprio in riferimento alla sua partecipazione al reality.

Il sito Blogo' avanza invece il nome dello chef tv Gianfranco Vissani.

Secondo 'Corona Magazine', infine, tra i nomi ci sarebbe anche quello di Nicola Ventola, quarantenne nonché ex attaccante della Nazionale Italiana.

Isola dei Famosi - Saranno Isolani

Previsto anche quest'anno il 'prequel' dell'Isola vera e propria. Nelle settimane precedenti al debutto, dieci aspiranti naufraghi si scontreranno tra loro per avere accesso al reality: solo uno di loro sbacherà in Honduras.

Ecco chi sono gli aspiranti naufraghi di questa edizione: Alice Fabbrica (22 anni, travel influencer e aspirante showgirl), Chiara Patriarca (35 anni, fruttivendola e stornellatrice), Eleonora Massara (45 anni, imprenditrice, 360 volte Miss), Giorgia Venturini (34 anni, comunicazione e media), Lucia Grieco (25 anni, addetta alle vendite e aspirante attrice), Mario “Il Falco” Ferri (31 anni, calciatore e invasore di campo), Giovanni “John” Vitale (33 anni go-go boy), Mirko Pontesilli (45 anni, operatore call center e aspirante showman), Salvatore Vigliucci (59 anni, messo comunale e aspirante ballerino), Yuri Rambaldi (25 anni, spogliarellista aspirante tronista).

Isola dei Famosi 2019 - Spot

Isola dei Famosi 2019 - Format

L’Isola dei famosi è una gara di sopravvivenza di un nutrito gruppo di VIP che devono sopravvivere su un’isola deserta senza alcuna comodità. Ogni settimana uno o più “naufraghi” sono eliminati dal gioco attraverso il televoto del pubblico.

Sull’isola i VIP devono dimostrare di essere capaci di vivere in comunità mangiando un pugno di riso al giorno e all’interno di un ambiente sconosciuto e ostile: in questo modo, vengono alla luce tutte le sfumature della loro vera personalità. Durante la loro permanenza sull’isola, i “naufraghi” devono superare alcune prove/sfide, che permettono loro di acquisire dei privilegi (immunità dal televoto o beni di lusso sull’isola).

Ogni settimana il pubblico decide (tramite televoto) chi eliminare dal gioco. Nell’ultima puntata i finalisti si contendono la vittoria finale.