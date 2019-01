Alvin all'Isola dei Famosi: "Questa volta sarò un naufrago"

Da inviato a naufrago. Alvin torna all'Isola dei Famosi, dopo esserne stato distante per alcune edizioni, ma con un ruolo diverso e inaspettato. Il conduttore televisivo, molto amico di Silvia Toffanin, è andato proprio nel salotto di Verissimo per ufficializzare la sua presenza nel reality in partenza giovedì prossimo.

Alvin, nome d'arte di Alberto Bonato, sarà uno dei naufraghi dell'edizione 2019 dell'Isola dei famosi. Ha detto di essere certo della scelta fatta, ma non ha nascosto di avere tante paure: "Sono convinto di dover fare questa esperienza - ha detto Alvin a Silvia Toffanin - sono stato inviato per due anni e, non che abbia scoperto i meccanismi, perchè l'Isola ogni anno è diversa - ha specificato il nuovo naufrago - e anzi, consapevoli del fatto che conosca le regole le avranno cambiate tutte", scherza a Verissimo.

Alvin naufrago all'Isola dei Famosi

Dopo le sue 2 esperienze come inviato dell'Isola dei Famosi, Alvin aveva detto che non si sarebbe più allontanato, per così tanto tempo da casa, ma, a quanto pare, ha cambiato idea, anche grazie al sostegno della moglie che ha avuto un'idea speciale per far sentire meno l'assenza del papà ai due figli di 6 e 10 anni: "Mia moglie ha avuto l'idea di mettere gli abbracci in una scatola: 'Quando la apri esce l'abbraccio di papà'", ha raccontato Alvin.

Isola dei Famosi, le paure di Alvin

Alvin non ha nascosto alla collega e amica Silvia di avere varie paure: oltre alla lontananza dalla famiglia, Alvin teme che i naufraghi possano mandarlo subito a casa, vedendolo come 'l'ex inviato': "in realtà sono una risorsa di informazioni utili, spero lo capiscano", ha detto il conduttore. Ma Alvin ha anche timore della pioggia, perché in una delle sue 'isole' ebbe a che fare con l'uragano. Un'esperienza che non ha più dimenticato.

Di seguito il video completo dell'intervista di Alvin a Verissimo: