Isola dei Famosi, Sinisa Mihajlovic in studio per riabbracciare le figlie

L’irruzione di Fabrizio Corona in collegamento con l’Honduras per svelare la sua verità sul presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli non sarà l’unico momento di spettacolo esterno alle dinamiche tipicamente proprie del reality: l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi promette anche una dose di emozioni con l’arrivo in studio di Sinisa Mihajlovic, allentaore del Bologna e padre delle ormai ex concorrenti Virginia e Viktorjia.

Le figlie di Sinisa, infatti, hanno deciso di declinare l’offerta di trasferirsi sull’Isola che non c’è per condividere il tempo con Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni, preferendo tornare a casa e abbandonare definitivamente il gioco. Gioco che si è rivelato anche l’occasione per far conoscere l’aspetto più tenero dell’allenatore serbo, autore di un videomessaggio spedito a Virginia e Viktorjia qualche settimana fa.

"Non perdete mai il sorriso. Siate sempre voi stesse e dite sempre quello che pensate in faccia e mai dietro, dovete camminare e poter guardare tutti dritto negli occhi e essere fiere di voi”, aveva detto allora papà Sinisa: “E' nei momenti di difficoltà che tirate fuori il carattere che avete, e ne avete tanto. Non vi dimenticate mai che voi siete delle Mihajlovic e che papà vi ama molto".

Stasera, dunque, in diretta su Canale 5, il pubblico dell’Isola dei Famosi avrà l’opportunità di assistere all’incontro di un padre che, con un’eccezione rispetto alla regola della sua riservatezza, condividerà l’emozione dell’incontro con le figlie dopo due mesi di lontananza.