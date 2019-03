"Spero che continuino a piacerti gli uomini": bufera all'Isola su Riccardo Fogli

(Nel video in alto, la lite "a tre" tra Riccardo Fogli, Marina La Rosa e Soleil)

Da vittima a carnefice. E' quello che sta succedendo a Riccardo Fogli, che ieri sera, durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, è finito nella bufera per una frase detta a Marina La Rosa. "Per fortuna non ti piace Soleil, perché mi auguro che continuino a piacerti gli uomini", ha detto Fogli all'ex gatta morta, storia rivale di Soleil Sorge in Honduras. Una frase che non è piaciuta al pubblico: eccessivo, forse, definirla omofoba, ma senz'altro una caduta di stile dettata da un momento di rabbia.

Polemica all'Isola su Riccardo Fogli

Fogli, che nelle settimane scorse ha raccolto il sostegno del pubblico dopo l'umiliazione che gli ha riservato Fabrizio Corona (in un videomessaggio lo ha definito "vecchio" e "cornuto" da quattro anni, ndr), ha attirato le critiche del pubblico. C'è chi dice: "Questa è la sua vera faccia e la sta mostrando ora" e chi si limita ad affermare che avrebbe potuto risparmiarsi la sparata. Certo è che se fino a ieri il naufrago aveva la vittoria in tasca, ora la scalata del podio sembra più complicata.

La discussione Fogli- Soleil - Marina

L'uscita infelice dell'ex Pooh è arrivata, appunto, durante la discussione "a tre" con Marina e Soleil. Marina, infatti, ha accusato il cantante di essere troppo difensivo nei confronti dell'ex corteggiatrice di 'Uomini e donne', tanto da arrivare al punto di non riconoscerne i difetti. "Non ti ho mai visto argomentare i suoi difetti. Hai 70 anni, sei saggio e sai che le cose vanno dette. Devi prendere una posizione, che non significa necessariamente aggredire". Dal canto suo, Soleil ha spiegato: "In realtà, in privato mi fa riconoscere i miei sbagli e le mie debolezze".

Tra le due, spiega Alvina, ormai i rapporti sono definitivamente deteriorati. "Poco fa si sono scannate", ha racconato l'inviato. "Insinua cose su di me per essere stratega e burattinaia con gli altri. Da lì è nata la discussione", ha detto Soleil. E Marina: "Non ci parliamo da trenta giorni, perché non c'è simpatia reciproca". Riccardo: "E' molto complicato inserirsi tra loro e parlare. A Marina rode che questa ragazza vince tutto". "Non è vero: riconosco la sua forza, ma non mi piace". E qui si è inserita la sciagurata battuta del cantante: "Per fortuna non ti piace Soleil, perché mi auguro che continuino a piacerti gli uomini".

Comunque siamo tutti d'accordo che Riccardo Fogli avrebbe dovuto abbandonare l'#isola subito dopo il video di Corona. Ne sarebbe uscito a testa alta e avrebbe evitato di dire cretinate come «per fortuna non ti piace Soleil perché mi auguro che ti continuino a piacere gli uomini». — Mario Manca (@MarioManca) 18 marzo 2019