Isola, Jeremias Rodriguez pronto a partire grazie al gesto di Andrea Iannone

La partecipazione di Jeremias Rodriguez alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi potrebbe tornare a farsi probabile grazie al buon cuore di Andrea Iannone, ex ‘cognato’ del fratello di Belen che con lei ha avuto una storia sentimentale.

L’argentino, nei giorni scorsi ufficializzato dalla produzione del programma come concorrente, è stato vittima di un infortunio che gli ha causato la frattura della mano. L'incidente non gli avrebbe consentito di partire per l’Honduras e mettersi pienamente in gioco in un’avventura che ne richiede la prestanza fisica.

Adesso, però, pare che la situazione sia cambiata: secondo il settimanale Spy, infatti, il campione di Moto Gp ha messo a disposizione del ragazzo il suo staff medico personale.

Isola dei Famosi 2019, Jeremias pronto a partire grazie a Iannone: il retroscena

Per permettere a Jeremias di guarire velocemente e prendere parte all’Isola dei Famosi, Iannone avrebbe chiesto il pronto intervento del suo staff di specialisti che lo segue per il Moto Gp. Il settimanale Spy racconta che gli specialisti hanno ordinato la rimozione del gesso, rimpiazzato da un tutore elastico (scelta confermata da Jeremias che su Instagram - vedi foto seguente - ha scritto che oggi sarà l’ultimo giorno di gesso); poi dovrà rispettare un periodo di riposo necessario a ricalcificare la frattura.

Alla luce di tutto questo, il magazine Spy ipotizza che il fratello di Belen potrebbe partire per l’Honduras ed entrare in gara dalla seconda o terza puntata.

Isola dei Famosi 2019, i “sostituti” di Jeremias

Ed è sempre Spy a indicare i nomi di coloro che, se il percorso di Jeremias dovesse essere confermato, potrebbero subentrare per sostituirlo nella sua assenza temporanea: il pallavolista Luigi Mastrangelo, Stefano Bettarini, reduce da Temptation Island Vip ed ex inviato del programma (domanda e offerta sono però lontanissime), e l’ex nuotatore Luca Marin (amore storico di Federica Pellegrini).