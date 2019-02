Isola, Jeremias in lacrime per il papà: "Non è un bel periodo, Paolo prega per lui" | VIDEO

(Nel video in alto, lo sfogo di Jeremias Rodriguez)

E' un momento delicato per la famiglia Rodriguez. Papà Gustavo sta attraversando mesi difficili e proprio qualche settimana fa, a dicembre, è stato fermato in stato di evidente stato di alterazione dalla polizia. Se fino ad oggi Belen e Cecilia non si sono pronunciate sull'argomento, mantenendo il massimo riserbo, adesso però Jeremias, naufrago all'Isola dei Famosi, non è riuscito a trattenere uno sfogo.

Jeremias piange per papà Gustavo

Jeremias si è sfogato con i compagni, lasciandosi andare ad un pianto liberatorio. “Paolo (Brosio, ndr) mi ha detto che ha pregato per mio padre. Lo so va tutto bene, solo che non è un bel periodo per lui”. Il fratello di Belen è evidentemente provato e preferisce non aggiungere ulteriori dettagli. Già alcuni giorni fa, ospite di Verissimo, aveva fatto cenno alla situazione: "Siamo umani - aveva spiegato - Lui purtroppo ha ricevuto una notizia molto dolorosa e ognuno cerca di risolvere i problemi come può. Altrimenti saremmo tutti felici, ma la verità è che non è sempre così. L’unica cosa che possiamo fare noi è stargli vicino ed è quello che stiamo facendo. Andiamo avanti, i nostri genitori ci sono sempre stati accanto, ora tocca a noi".

Sull'Isola a consolarlo ci sono il judoka Marco Maddaloni e, soprattutto, Soleil Sorge, la influencer con cui in questi giorni è scoppiato un flirt. "Soleil è venuta subito a starmi vicino - ha detto l'argentino una volta in confessionale - e sinceramente non mi aspettavo di legare così velocemente con una persona. Però comunque stare con qualcuno è sempre bello, ti dà una carica. Mi son uscite un po’ di lacrime, è sempre bello piangere per la famiglia. Per me è una bella sensazione".