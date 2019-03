Jeremias rivela: "Corona? Un brutto episodio. Tornato dall'Isola gli ho scritto un messaggio non bello"

All'Isola dei Famosi Jeremias Rodriguez si è trovato tra due fuochi. Da una parte l'amicizia sbocciata con il naufrago Riccardo Fogli, che lui descrive come "un nonno", e dall'altra quella "lasciata" in Italia con Fabrizio Corona, ex fidanzato della sorella Belen e mittente di un videomessaggio che ha fatto disperare lo stesso Fogli (lo ha "accusato" di essere "cornuto" da quattro anni, ndr). E così oggi il 30enne di origine argentina fa il bilancio della sua esperienza a Verissimo.

Jeremias e l'amicizia con Riccardo Fogli

Ai microfoni di Silvia Toffanin Jeremias racconta del forte legame nato sull’isola con Fogli: “Lo chiamavo ‘nonno’ anche perché non ho più i nonni e sono figure che mi mancano molto. Lui mi ha capito subito, ha capito le cose per cui soffrivo. Secondo me vincerà, almeno vorrei questo perché se lo merita".

Jeremias contro Corona: "Il videomessaggio a Fogli dimostra che non ha capito niente"

Fogli, che ha mostrato tutto il suo dolore dopo aver visto il filmato con le dichiarazioni di Fabrizio Corona sul presunto tradimento di sua moglie. A tal proposito Jeremias confida: “Stava male, perché queste sono cose brutte. Con me ha pianto e si vedeva che era molto dispiaciuto per questa situazione. Io sono abituato a Corona, lo conosco, ma sono riuscito a fare poco per consolare Riccardo perché ero stato eliminato. Quando sono tornato qui – prosegue - ho scritto a Fabrizio un messaggio non carinissimo. Penso che sia una persona molto intelligente che ha avuto a che fare con posti dove non è bello tornare. Però se continua a fare queste cose dimostra che non ha capito niente. Gli voglio bene, ma deve capire che così non fa bene alla sua famiglia e nemmeno a quelle degli altri. Non ha bisogno di fare queste cose, è stato un brutto episodio”.

"Soleil? Mi piace tanto"

Sull’Isola, oltre all’amicizia con Fogli, Jeremias sembra aver trovato l’amore. Proprio riguardo a Soleil Sorgè confessa: “Mi ha aiutato molto mentre ero lì anche perché quando sono partito non stavo benissimo. Ho apprezzato il fatto che si è fatta vedere per quello che è. Mi sono trovato bene, poi il resto lo vedremo. Mi piace tanto, ma ‘innamorato’ è un parolone”.