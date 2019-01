Isola, Jeremias Rodriguez verso il ritiro per problemi di salute: tutti i dettagli

Un imprevisto all'Isola dei Famosi 2019. Jeremias Rodriguez, tra i concorrenti più attesi della prossima edizione del reality show, potrebbe saltare per problemi di salute. A riportarlo è il sito 'Blogo', che parla di una frattura alla mano per il fratello della più famosa Belen. L'inizio della trasmissione è previsto per il prossimo 24 gennaio.

Problemi di salute Jeremias Rodriguez

"Per Jeremias Rodriguez l’avventura in Honduras potrebbe non iniziare - si legge sul sito - Pare infatti che il fratello di Belen si sia fratturato una mano in circostanze ancora poco chiare. Questo infortuno potrebbe precludergli la possibilità di partecipare al reality show made in Honduras". La situazione è ancora in evoluzione. "Al momento - si legge ancora - la produzione non avrebbe ancora pensato ad un rimpiazzo".

Concorrenti Isola dei Famosi 2019

Questi, invece, i nomi dei papabili naufraghi pronti ad approdare in Honduras. Fariba Tehrani; Andrea Pinna; Akash Kunar; Cristina d'Avena; l'ex Pooh Riccardo Fogli, il giornalista convertito alla fede Paolo Brosio, Jeremias Rodriguez, l'ex “gatta morta” Marina La Rosa, Alvin, la prorompente Taylor Mega (Influencer sui social ed ex compagna di Flavio Briatore), l'ex concorrente di Amici Luca Vismara, la sosia italiana di Melania Trump Sarah Altobello, il judoka Marco Maddaloni, la modella Youma Diakite e dell’attrice Demetra Hampton. Colpo dell'ultima ora Douglas Meyer Nielsen, figlio di Brigitte, che ha rifiutato l'ingaggio all'ultimo momento; Giorgio Manetti, ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne; Gianfranco Vissani, uno degli chef più famosi in tv; Nicola Ventola, quarantenne nonché ex attaccante della Nazionale Italiana.

Cast Isola dei Famosi 2019

Al timone è stata confermata Alessia Marcuzzi, padrona di casa per il quinto anno di fila. Tra gli opinionisti circolano i nomi di Rocco Siffredi, Alda D'Eusanio, Alba Parietti. Quanto all'inviato, si vocifera di Alvin, Kabir Bedi e Daniele Bossari. Chi la spunterà? Per questa ed altre certezze, non resta che seguire i prossimi rumors a proposito dell'Isola dei Famosi 2019.