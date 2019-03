"Soleil e Jeremias hanno consumato", la conferma arriva da Ariadna Romero

I sospetti li avevano tutti, ma a dare la conferma è stata Ariadna Romero in un'intervista a Radio Radio. A raggiungere la modella eliminata dall'Isola dei Famosi 2019, è stata Giada Di Miceli con la trasmissione "Non succederà più". La conduttrice radiofonica ha chiesto a Ariadna se Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge avessere "consumato" nel corso del reality condotto da Alessia Marcuzzi e la risposta della showgirl cubana è stata chiara.

Ariadna Romero: "Jeremias s Soleil hanno consumato"

"Lei era arrivata sull'Isola con l'obiettivo di puntare Bettarini dicendo di non credere alla sua storia - ha ammesso la Romero in radio - poi è nata la cosa con Jeremias. Questo rapporto tra Soleil e Jeremias è stato ammesso da loro la prima volta che sono andati sull'Isla Bonita. Ecco, l'ho detto. Hanno detto di aver consumato. Sono tornati dall'Isla Bonita che lo raccontavano".

La passione scoppiata praticamente subito, dunque, avrebbe spinto Jeremias e Soleil ad avere rapporti intimi sull'Isola. Già stuzzicato da Alvin, Jeremias lo aveva in parte ammesso, ma le parole di Ariadna Romero tolgono qualsiasi dubbio.

Ariadna Romero: cosa pensa di Soleil

Poi, sempre intervistata da Giada Di Miceli, Ariadna Romero ha svelato cosa pensa realmente su Soleil: “A volte sento definirla come una ragazza forte di carattere, io per forza di carattere intendo un’altra cosa, non la prepotenza e l’arroganza. Fisicamente è una roccia, è sempre leader ed è molto forte, è imbattibile, ma è vero anche che mangia. Gli altri sono un po’ debilitati”. Su Jeremias invece, la cubana ha aggiunto: “E' sincero e con un grande cuore, questo penso di lui”.