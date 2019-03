Isola dei Famosi, accertamenti medici per Jo Squillo: l’annuncio di Alvin

L’Isola dei Famosi deve temporaneamente fare a meno di Jo Squillo: la cantante, infatti, ha dovuto lasciare Playa Uva per accertamenti medici.

Ad annunciare l’imprevisto è stato Alvin nel daytime in onda il 6 marzo durante il quale è stato spiegato che la naufraga non si è sentita bene e ha dovuto incontrare i medici. “Jo lascia Playa Uva per accertamenti”, ha spiegato l’inviato senza nulla aggiungere alle cause che hanno indotto la naufraga ad allontanarsi temporaneamente dal resto del gruppo.

Gli account ufficiali del programma e della stessa Jo Squillo nulla specificano riguardo alle cause che hanno indotto la concorrente a richiedere un consulto medico, e certamente solo nelle prossime ore si saprà qualcosa di più.

Ricordiamo che per la cantante non è un periodo facile dal punto di vista personale, avendo perso i genitori poco prima dell’inizio della sua avventura sull’Isola dei Famosi e rimandando per questo la sua partenza di qualche giorno.

“Credo che il lavoro, perché pur sempre di lavoro si tratta, potrebbe aiutarmi a superare un dolore tanto grande”, aveva spiegato allora la concorrente che sull’Isola sta dimostrando forza e carattere.