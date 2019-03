Isola dei Famosi, Jo Squillo è fuori dal gioco

L’Isola dei Famosi perde una delle sue naufraghe più sagge e combattenti, Jo Squillo. La conduttrice è stata costretta a lasciare definitivamente il gioco a causa di un infortunio. Proprio ieri si era sottoposta ad accertamenti medici. L'annuncio è arrivato durante il daytime di oggi.

Jo Squillo lascia l'Isola dei Famosi

Durante la puntata in onda poco fa, infatti, la leader del gruppo Soleil Sorgé è stata convocata nel Covo dei Pirati, dove ha trovato un videomessaggio in cui Jo dichiara di abbandonare il reality. Jo ha voluto mandare un saluto ai suoi (ormai ex) compagni. A partire da Stefano Bettarini che: “Mi ha insegnato ad essere sempre aperta a nuovi incontri”, a Soleil: “La tua forza deve arrivare dai sogni, non dalla prepotenza” e infine per Sarah Altobello che è stata “La compagna più leale e simpatica sull’Isola”.

Tutti i naufraghi si sono mostrati dispiaciuti rispetto alla notizia ricevuta. In particolare Sarah: "Per me Jo è un’amica e sorella, io facevo l’Isola anche grazie a lei", ha dichiarato.

Ora spetta ai concorrenti rimasti in gioco continuare l'avventura anche per la tenace Jo.