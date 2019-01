Jo Squillo rompe il silenzio: "Ho perso mio padre, ma partirò per l'Isola"

Era attesa tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2019, cominciata ieri sera, ma Jo Squillo non ha potuto presenziare alla prima puntata ed entrerà in gioco con alcuni giorni di ritardo. Il motivo lo rivela lei oggi: "Non sono riuscita a raccontare in pubblico questa cosa - dice a 'Novella 2000' - Ho perso mia mamma per prima, e poi mio papà a seguito di un lieve ictus".

La cantante e conduttrice ritiene che il lavoro possa rivelarsi salvifico rispetto alla sofferenza che sta provano: "Credo che il lavoro, perché pur sempre di lavoro si tratta, potrebbe aiutarmi a superare un dolore tanto grande". Ad annunciare il forfait di Jo, è stata ieri Alessia Marcuzzi in diretta. "Spero che raggiunga presto l'Isola - ha aggiunto la conduttrice - spero già dalla prossima settimana. Forza Jo, ti aspettiamo". Poco dopo, Jo ha risposto all'appello pubblicando un post di conferma su Instagram, che ha raccolto migliaia di like da parte dei follower.