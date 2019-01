Isola, mistero sul forfait di Jo Squillo: "Ha avuto un problema familiare"

La quattordicesima edizione dell'Isola dei Famosi parte senza un pezzo. Jo Squillo, tra i naufraghi più attesi, ha dovuto rinunciare alla partenza per l'Honduras a causa di un problema familiare, come ha annunciato Alessia Marcuzzi in diretta durante la prima puntata.

La partenza però è solo rimandata, ha assicurato la padrona di casa: "Spero che raggiunga presto l'Isola, spero già dalla prossima settimana. Forza Jo, ti aspettiamo". Mistero sul motivo che sta trattenendo la cantante in Italia, ma forse sarà proprio lei a svelarlo agli altri compagni di avventura una volta arrivata sull'Isola. Intanto sui social in tanti chiedono sue notizie, ma soprattutto la incoraggiano con messaggi di affetto che certamente in questi giorni le faranno piacere.

Isola dei Famosi 2019, chi è Jo Squillo

Milanese, classe 1962, Jo Squillo esordisce nel mondo della musica negli anni Ottanta con il gruppo "Kandeggina Gang", ma la svolta arriva nel '91 quando partecipa al Festival di Sanremo insieme a Sabrina Salerno con il brano "Siamo donne". Poi arriva la tv con "Il grande gioco dell'oca", "Caccia al ladro" e "Sanremo Giovani" nel 1993. Qui tutto quello che c'è da sapere su Jo Squillo, tra lavoro e vita privata.