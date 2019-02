All'Isola dei Famosi, insieme a Stefano Bettarini, è arrivata anche Jo Squillo. La squadra dei naufraghi, così, si rimpolpa, dopo l'addio di Youma e di Brosio (quest'ultimo momentaneo, si spera). E la conduttrice tv fa subito parlare di sè.

In acqua, in compagnia di altre naufraghe, Jo Squillo è rimasta in topless in totale disinvoltura e in confessione ha dichiarato: “Mi sento bene, avverto il benessere della natura, in acqua sono rinata”.