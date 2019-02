Isola, tutte contro John per gli insulti a Barbara d'Urso: "Imbecille"

"Ci sono delle regole, le cose dette non sono avvenute nella trasmissione", così Alessia Marcuzzi scongiura la squalifica di John Vitale all'Isola dei Famosi per dei post volgari su Barbara d'Urso. Sarà il pubblico a decidere, attraverso il televoto, se domenica prossima dovrà tornare in Italia e abbandonare i sogni di gloria.

La padrona di casa, perrò, spalleggiata in studio da Alba Parietti e Alda D'Eusanio, non la fa passare liscia al go-go boy napoletano arrivato da "Saranno Isolani" e a nulla servono le scuse. "Hai scritto cose pesantissime, mi vergogno per te - ha tuonato Alessia - In questo periodo i leoni da tastiera scrivono cose indicibili ai personaggi famosi e poi quando li incontrano grandi baci e abbracci".

"Facile chiedere scusa adesso", ha proseguito la conduttrice. Poi la ramanzina di Alba Parietti, infine la stoccata della D'Eusanio: "Non sei un leone da tastiera, sei un imbecille! Con e senza tastiera".