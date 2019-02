Isola dei Famosi, John Vitale lascia il programma: il messaggio (indiretto) per Barbara d'Urso

(Nel video John Vitale spiega la sua decisione di ritirarsi dal programma)

John Vitale ha deciso di lasciare anzitempo l’Isola dei Famosi: l’annuncio è stato dato all’inizio di una terza puntata (qui il riassunto) che in seguito avrebbe visto anche l’addio di Francesca Cipriani, e la motivazione è stata data dal 33enne napoletano (al centro del putiferio scoppiato per via degli insulti social diretti a Barbara d’Urso) in un video.

"Non è un abbandono ma un traguardo. A casa ci sono persone che hanno più bisogno di me di quanto io ne abbia di restare qua", ha fatto sapere l’aspirante naufrago che si è detto speranzoso di poter porgere personalmente le proprie scuse alla conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live: "Le parole di Alessia non mi hanno ferito ma mi hanno fatto riflettere".