Isola, "Mi fido solo degli uomini": bufera dopo le frasi di Kaspar Capparoni

(Nel video sopra il confronto tra Kaspar Capparoni e Alda D'Eusanio)

Hanno alzato un polverone le parole di Kaspar Capparoni, che qualche giorno fa, a proposito della prova leader "incriminata" da Marina La Rosa, ha detto a proposito dell'ex gieffina: "Marina è una cazz***. Ha detto che le ho raccontato delle cose, ma io non ci ho mai parlato. Queste sono cose che si dicono tra uomini, e con tutto il rispetto per Alda, Alba, Alessia, ma io non mi fido delle donne. Io mi fido solo degli uomini, ma quelli veri".

In studio, durante la diretta di mercoledì, puntuale la tirata d'orecchie della D'Eusanio: "Che donne hai frequentato? Non ti fidi nemmeno di tua moglie, tua mamma?". "Ho avuto donne molto valide di cui mi fido - ha risposto stizzito l'attore - Mi sono anche sposato, ma il fatto di stare in questo gioco e fidarmi della parola di alcune donne meno e ho fatto bene a non fidarmi".

"Il tuo atteggiamento è tipico della mente debole - ha incalzato Alda - Atteggiamento tipico di chi pensa di sapere tutto e si rifiuta di dire la verità". E' Alessia Marcuzzi a tentare di calmare i toni, con Kaspar sempre più infuriato: "E' la sua opinione. Kaspar forse qui non si fida di Marina, non delle donne in generale, ma è una sua opinione. Kaspar io comunque ti sfido a biliardo e vediamo chi vince".